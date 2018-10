Il governo brasiliano attacca Valve: un gioco inciterebbe la violenza contro i candidati alle elezioni

In questi giorni si sta alzando l'ennesimo polverone legato ai giochi politicamente scorretti, questa volta lo scandalo riguarda le elezioni politiche brasiliane.

Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il gioco in questione Ŕ Bolsomito 2k18, un semplice beat 'em up in pixel art dove il giocatore ha il compito di liberare il mondo dai "mali del comunismo."

Chi ha giocato al titolo lo descrive come "un incitamento alla violenza contro persone di colore, donne, LGBT e persone ed elettorato di sinistra. "

"E' una vergogna che Steam permetta la pubblicazione di cose simili, ricordate Hatred ed Ethnic Cleansing? Questo (Bolsomito 2k18) Ŕ forse anche peggio, provate ad immaginare Portal senza sarcasmo." - scrive l'utente Cyberpunk.

Il gioco inoltre pesca a piene mani dalle recenti elezioni politiche brasiliane, in particolare dal candidato di destra Jair Bolsonaro ( e che tra l'altro sarÓ il personaggio usato dal giocatore), che ha spesso usato termini politicamente scorretti nei suoi discorsi. Per questo le autoritÓ brasiliane hanno messo sotto inchiesta Valve e i creatori del gioco BS Studios e hanno chiesto alla compagnia di rimuovere il titolo dalla loro negozio digitale.

Bolsomito 2k18 Ŕ disponibile (per ora) su PC.

Cosa ne pensate? La libertÓ di espressione Ŕ sempre lecita o certe volte sarebbe meglio evitare?