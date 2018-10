EA presenta Project Atlas, la sua nuova piattaforma cloud

EA ha annunciato questa settimana il suo ingresso nel settore del cloud gaming con Project Atlas, la piattaforma è stata annunciata dal CTO Ken Mos.

Come riporta GamesIndustry, oltre 1000 persone stanno lavorando giorno e notte al progetto e con questa nuova piattaforma EA spera di eliminare le limitazioni che si presentano quando si cerca di innovare lo sviluppo dei videogiochi, come ad esempio i costi. Questo è possibile con una piattaforma che unisce game engine ( ovvero elementi portanti di un gioco come rendering, fisica e animazioni) e i servizi:

"Le categorie del game engine e dei servizi (prima nettamente separate) stanno via via diventando una cosa sola, per questo è necessaria una piattaforma unica di nuova generazione."

Potenza, scalabilità, sicurezza e creatività sono le 4 aree principali nelle quali EA intende investire risorse umane e tecnologie.

Decisamente un progetto ambizioso quello di EA, anche Bethesda ha espresso una visione simile del mondo videoludico del futuro, un mondo in cui streaming e cross-platform rivestiranno un ruolo sempre più importante.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo su queste idee?