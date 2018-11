Nintendo Switch: grande crescita delle vendite in Giappone grazie a Pokemon Let's Go

Sappiamo già che Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! hanno venduto oltre 600.000 copie in Giappone e 3 milioni di unità in tutto il mondo nella prima settimana.

Tuttavia, come segnala Gamingbolt, anche le vendite hardware hanno subito una spinta considerevole. Secondo l'ultimo report di Media Create relativo alle vendite hardware e software giapponesi, Nintendo Switch ha venduto oltre 200.000 unità la scorsa settimana in Giappone, una quantità incredibile.

Questo numero indica che Pokemon Let's Go sta facendo in modo che un nuovo pubblico acquisti Switch, che è il tipo di espansione di pubblico di cui Nintendo ha bisogno per arrivare a 20 milioni unità distribuite entro l'anno finanziario. Significa anche che Nintendo Switch è stata la console più venduta nel paese la scorsa settimana, più di PS4.

Sul fronte software, ovviamente, Pokemon Let's Go domina le classifiche di vendita, mentre Fallout 76 ha debuttato al secondo posto.

Ecco la classifica hardware giapponese:

Switch - 200,850 (54,235) PlayStation 4 - 8,922 (8,154) PlayStation 4 Pro - 8,867 (7,927) New 2DS LL - 4,189 (4,243) PlayStation Vita - 1,877 (1,869) New 3DS LL - 1,788 (1,681) 2DS - 622 (294) Xbox One X - 119 (360) Xbox One - 45 (46)

