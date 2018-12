Sekiro: Shadows Die Twice ci narra di miti giapponesi, immortalità e morte

Sekiro: Shadows Die Twice è l'attesissimo gioco in arrivo dal creatore della premiata saga dei Souls e di Bloodborne, per cui si tratta senz'altro di un gioco molto atteso dai fan, riporta Segmentnext.

Sekiro: Shadows Die Twice uscirà nel 2019 e mentre ci avviciniamo all'anno nuovo, nuovi dettagli sull'ultima fatica di From Software vengono rivelati.

Il gioco ci narrerà della mitologia nipponica, e si trattava di un argomento balzato in mente a Hidetaka Miyazaki già qualche anno fa. Per quanto riguarda il processo creativo, il Director Miyazaki ha raccontato come il team si occupa della base del gioco e scelgono dove concentrarsi. Per quanto riguarda Sekiro: Shadows Die Twice l'intenzione era realizzare un particolare tipo di azione, per cui si è deciso di addentrarsi nel mondo dei Ninja.

Miyazaki ha inoltre dichiarato che Sekiro offrirà un diverso tipo di esperienza rispetto ai Souls e a Bloodborne, e ci si tratta di una miscela di idee diverse e sorprendenti. Molte delle idee per il gioco gli sono venute, racconta Miyazaki, mentre lavorava ai Souls e a Bloodborne, ma non poté utilizzare quelle idee in quelle opere perché non si adattavano bene in quei mondi. Per trasformare quelle intuizioni in realtà ha dovuto quindi realizzare un gioco nuovo partendo dall'inizio e discostandolo da quelle saghe di cui si è precedentemente occupato. Ecco come è nato Sekiro: Shadows Die Twice.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki?