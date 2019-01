Steam: Valve annuncia diversi cambiamenti in arrivo nel 2019

Qualche giorno fa vi avevamo anticipato quali sarebbero stati i principali aggiornamenti cui andrà incontro Steam nel corso di quest'anno, che per il catalogo digitale di Valve si preannuncia cruciale. Un lungo post sul blog della compagnia, ripreso e commentato da PCGamer, fa il punto della situazione riepilogando quel che ci aspetterà nel 2019 e introducendo ulteriori novità.

Valve, innanzitutto, ha deciso di puntare molto sul perfezionamento del proprio algoritmo, per consentire agli utenti di scoprire più giochi affini ai propri interessi. Questa è una caratteristica cruciale per uno store in cui la scelta è ormai più che abbondante (più di 30mila titoli, senza tener conto dei DLC).

Un altro aggiornamento molto atteso dal pubblico riguarda il client della libreria, che sarà ridisegnato sul modello della chat (della quale sbarcherà un'app dedicata sui nostri dispositivi mobile). Verranno poi implementate nuove possibilità per gli utenti, tra cui un sistema che consentirà di registrare eventi di particolare interesse quali tornei, dirette streaming, sfide settimanali. A tal proposito sarà da tener d'occhio il grande lavoro di ampliamento dei contenuti promesso per Steam TV, che dovrebbe supportare eventi dedicati a un maggior numero di giochi.

Steam, inoltre, porterà la tecnologia denominata "Trusted Matchmaking", già presente in Counter Strike: Global Offensive, a un livello successivo, configurandosi come una delle nuove feature di punta del catalogo di Valve e diventando pienamente compatibile con gli altri titoli, affinché i giocatori siano maggiormente tutelati nei confronti di chi usa trucchi e metodi scorretti. Questa tecnologia prenderà il nome di Steam Trust e sarà interessante vedere in che modo potrà essere applicata ai vari ambienti di gioco.

Nascerà, inoltre, lo Steam PC Cafe Program, pensato per migliorare l'esperienza degli utenti nei PC Café di tutto il mondo. Ah, a proposito di "mondo", non dimentichiamoci che quest'anno è previsto lo sbarco del catalogo Valve in territorio cinese, grazie alla partnership con Perfect Worldwide.

Insomma, di carne al fuoco ce n'è parecchia. Che ne pensate di questi aggiornamenti? Fateci conoscere la vostra opinione nei commenti qua sotto.