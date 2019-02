Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening e tutte le altre novità annunciate nell'ultimo Nintendo Direct

Con una nuova presentazione Nintendo Direct, Nintendo ha annunciato che Super Mario Maker 2, il seguito dell'innovativo capitolo originale, e un'elegante reinterpretazione di The Legend of Zelda: Link's Awakening saranno entrambi giocabili quest'anno su Nintendo Switch. Il video ha inoltre mostrato le prime immagini di ASTRAL CHAIN, un nuovo titolo d'azione di PlatinumGames che sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Oltre a presentare altri giochi in arrivo su Nintendo Switch, come Hellblade: Senua's Sacrifice e Bloodstained: Ritual of the Night, il Nintendo Direct ha fornito ulteriori dettagli su titoli già annunciati come Fire Emblem: Three Houses, Yoshi's Crafted World, DAEMON X MACHINA e MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Nintendo Switch si prepara anche a dare il benvenuto a BOXBOY! + BOXGIRL!, il prossimo capitolo della simpatica serie di puzzle game a base di piattaforme, che sarà disponibile nel Nintendo eShop.

Inoltre, già a partire da oggi, i possessori di Nintendo Switch potranno iniziare a divertirsi con titoli pubblicati a sorpresa, come TETRIS 99 e FINAL FANTASY IX di SQUARE ENIX, con il nuovo DLC coop per Captain Toad: Treasure Tracker e con demo gratuite dei giochi in arrivo.

Gli annunci principali del Nintendo Direct sono riepilogati qui sotto.