Snoop Dogg presenta la Gangsta Gaming League, fondata con Merry Jane

Oltre ad essere un musicista, attore e produttore, il famoso Snoop Dogg Ŕ anche un accanito videogiocatore, pensate per sempio che l'anno scorso ha partecipato anche al Battlefield 1 celebrity livestream. Solo di recente l'artista si Ŕ buttato nel mondo del gaming competitivo.

Come riporta PC Gamer, Snoop Dogg Ŕ lieto di presentare la sua nuova lega eSports fondata in collaborazione con Merry Jane, Gangsta Gaming League. La lega farÓ il suo debutto stasera con un torneo dedicato a Madden NFL 19 in cui saranno presenti 8 degli amici pi¨ vicini all'artista come Red Woods, Red Grant, JC, Tripo Loc e Lala. I partecipanti si daranno battaglia per il titolo di Top Dogg e parte della somma in palio di 11.000 dollari, il vincitore avrÓ la possibilitÓ di guadagnare una somma ancora maggiore, inclusa la possibilitÓ di sfidare il Boss Dogg, che molto probabilmente sarÓ lo stesso Snoop.

Per chi se lo stesse chiedendo, la lega indica in maniera inequivocabile che l'uso della cannabis Ŕ autorizzato prima, durante e dopo la competizione. Il torneo andrÓ in onda su Twitch, Mixer, YouTube e sulla pagina Facebook di Merry Jane. Al momento l'unico titolo trattato dalla Gangsta Gaming League Ŕ Madden NFL 19, tuttavia non Ŕ escluso che in futuro possano entrare altri giochi.

Cosa ne pensate di questo nuovo circuito eSports?