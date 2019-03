Tim Sweeney: Epic Games Store non accetterà "giochi scadenti"

Per anni, Valve ha lottato con il problema di cosa dovrebbe e non dovrebbe vendere sul negozio di Steam. All'inizio, Valve aveva un "potere decisionale". Quindi ha introdotto Greenlight, consentendo agli utenti Steam di votare per i giochi che volevano vedere sulla piattaforma. Alla fine, la compagnia ha eliminato tutto questo e ora permette a chiunque di inserire praticamente qualsiasi gioco sullo store se paga una tassa di $ 100.

Ciò ha causato alcuni problemi a Valve, poiché il processo ha portato Steam a elencare alcuni giochi discutibili che in seguito ha rimosso.

Al momento, Epic assomiglia molto a Steam, ma prevede di aprire il negozio più ampiamente in futuro. Quando lo farà, non utilizzerà la stessa politica di Valve.

All'inizio di questa settimana PCGamer ha chiesto a Tim Sweeney, CEO di Epic, in che modo la compagnia deciderà cosa pubblicare su Epic Store. Ha iniziato spiegando che il lato Unreal Engine di Epic e il lato editoriale di Epic hanno "politiche molto diverse".

"La parte di Epic che rende disponibili a tutti gli strumenti creativi come l'Unreal Engine dice che puoi usare i nostri strumenti per creare tutto ciò che è legale, e non abbiamo alcuna voce in capitolo - non possiamo porre il veto ", ha detto. "Questo vale per l'Unreal Engine, perché lo vediamo come Microsoft Word. Quanto sarebbe assurdo se l'EULA di Microsoft Word dicesse 'non puoi scrivere questo insieme di idee nel nostro software di elaborazione testi?'"

Quando si tratta di ciò che Epic mette nel mondo attraverso l'Epic Games Store, Sweeney ha detto che Epic applicherà standard di qualità "simili a quelli che un cinema potrebbe applicare sui film da mostrare".

"Avremo uno standard di qualità che non accetta giochi scadenti", ha detto. "Accetteremo giochi ragionevolmente di buona qualità, di qualsiasi dimensione, che si tratti di piccoli giochi indie o di enormi giochi tripla-A. Epic non distribuirà giochi pornografici o qualsiasi tipo di cosa che abbia lo scopo di scioccare i giocatori."

Uno "standard di qualità" implica che Epic giocherà ogni titolo prima di approvarlo, il che sarebbe un compito gigantesco. Questo non è il piano, però.

"Penso che saremo consapevoli della qualità di ciò che è stato presentato prima di prendere una decisione per elencarlo nel negozio, in qualche modo."

Epic, dunque, oltre a rifiutare giochi per adulti, si differenzierà da Valve per l'applicazione di questo standard di qualità: nonostante le loro somiglianze, le due società stanno mostrando filosofie molto diverse sulla distribuzione dei giochi. Epic ha anche sostenuto che il taglio del 12% per i giochi venduti su Epic Store è più giusto del 30% di Steam. Durante l'intervista, Sweeney ha affermato che il tasso del 12% di Epic non cambierà.

Che ne pensate?