Gli aggiornamenti di Artifact sono in pausa per focalizzarsi su altri problemi

Artifact Ŕ il gioco di carte collezionabili digitale di Valve e come probabilmente ben saprete non si tratta di un titolo che ha riscosso molto successo fin dal lancio.

Ebbene, riporta Rockpapershotgun, Artifact si trova di fatto all'interno di una spirale discendente e Valve ha preso la decisione di mettere temporaneamente in pausa gli aggiornamenti per il titolo, dando prioritÓ ad altri problemi pi¨ incombenti, come quello della scarsa popolaritÓ per fare un esempio.

L'intento sarebbe quello di prendersi del tempo per concentrarsi e "riesaminare le decisioni prese lungo la strada per quanto riguarda il design del gioco, l'economia, l'esperienza social e molto altro".

Questo il nuovo focus per Artifact, nella speranza che il gioco possa incontrare le aspettative dei produttori, per poi tornare agli aggiornamenti regolari.

Cosa ne pensate di Artifact? Valve ha commesso qualche errore durante il lancio del titolo o si tratta semplicemente di un gioco a conti fatti poco appetibile?