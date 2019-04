DiRT Rally 2.0 in azione nel trailer Season One - Stage Two

Nel mese di febbraio di quest'anno č finalmente arrivato DiRT Rally 2.0, il gioco di Codemaster molto atteso dagli amanti del genere racing.

Il titolo č disponibile per PS4, Xbox One e PC, e gli sviluppatori ci hanno gią fornito una panoramica sul gioco al momento dell'annuncio:

"DiRT Rally 2.0 ti porterą in sei location sparse in tutto il mondo dove potrai affrontare incredibili stage in una vasta gamma di veicoli provenienti dalla storia dello sport e dei tempi moderni. DiRT Rally 2.0, il gioco ufficiale della FIA World Rallycross Championship presentato da Monster Energy, includerą al momento del lancio anche i veicoli della stagione 2018 e otto dei circuiti ufficiali WorldRX".

Da domani, 9 aprile, sono in arrivo nuovi contenuti per il titolo e, per l'occasione, č stato pubblicato un nuovo trailer visibile qui sotto:

Season One - Stage Two porta il Rally di Svezia, la BMW M1 Procar Rally, la Opel Manta 400 e una Special Livery per cinque veicoli. Questo contenuto arriverą nel mese di aprile, e sarą disponibile per i giocatori della Deluxe Edition da scaricare come parte del contenuto del pass stagionale. I giocatori della Versione Standard saranno in grado di acquistare ogni contenuto separatamente.

