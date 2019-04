Disponibile God's Trigger, l'indie hack and slash sparatutto a scorrimento dall'alto

God's Trigger è ora disponibile, come riporta Rock Paper Shotgun, ed è senza dubbio un grande omaggio ad Hotline Miami. Il titolo è sviluppato da One More Level ed è un'indie hack and slash sparatutto a scorrimento con visuale dall'alto ambientato in un'epoca che rappresenta il selvaggio West.

Sarete in grado di scegliere tra due personaggi, Judy il demone ed Harry l'angelo che dovranno destreggiarsi in un mondo ricco di nemici. I livelli di God's Trigger sembrano molto più complessi rispetto a quelli di Hotline Miami, ma il giocatore ha una grande quantità di trucchi magici da combinare. I personaggi saranno in grado di muoversi più velocemente, sparare proiettili attraverso i muri ed utilizzare l'invisibilità per gli attacchi corpo a corpo.

Caratteristica di questo gioco è la morte istantanea che conferisce una diversa dinamica di gioco se state giocando da soli o in co-op. Se giocate in single player la morte vi riporterà al checkpoint; in modalità cooperativa invece sarete in grado di rianimare il vostro compagno.

Se siete interessati al gioco di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.

Vi ricordiamo che God's Trigger è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 ad un prezzo di 14,99 euro.