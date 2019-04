Jupiter & Mars è ora disponibile per PS4, diamo uno sguardo al trailer di lancio

Tigertron ha pubblicato un trailer per il suo Jupiter & Mars, già disponibile in esclusiva su PlayStation 4 con supporto anche alla realtà virtuale.

Ecco una breve descrizione del gioco, riportata da PlayStation Store.

"Jupiter & Mars è un'avventura subacquea ambientata in una Terra del futuro in cui tutto ciò di cui la scienza ci ha avvisato si è avverato: i livelli del mare sono aumentati a causa dello scioglimento delle calotte glaciali e dai cambiamenti climatici. Di conseguenza, le città costiere sono quasi completamente sommerse. Dalla scomparsa dell'uomo, gli oceani hanno iniziato a reclamare territorio, con il ritorno di coralli e creature quasi estinte ai loro livelli di un tempo. Ma gli artefatti della presenza dell'uomo rimangono, e una razza di balene d'elite, conosciuta come gli Anziani, arruola Giove e Marte per aiutare a neutralizzare una rete globale di macchine che stanno distruggendo la vita marina. Nel cammino, Giove e Marte compiranno imprese incredibili e forse sopravviveranno persino per raccontare la storia".

"Questo gioco rappresenta un vero e proprio lavoro d'amore per me e per l'intera squadra, quindi è incredibilmente gratificante poter finalmente condividerlo con i giocatori", ha dichiarato il direttore creativo di Tigertron James Mielke. "Jupiter & Mars sarà giocabile con e senza il supporto della realtà virtuale ed abbiamo voluto trasmettere un messaggio positivo. Come dice il gioco 'c'è sempre un domani e con ogni domani c'è sempre speranza'".

Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio. Tigetron ha inoltre annunciato che parte delle vendite del gioco saranno devolute ad alcune associazioni che si interessano alla salvaguardia degli oceani.