Le vendite di Sekiro: Shadows Die Twice hanno sorpreso Activision in positivo

L'ultima fatica di From Software, Sekiro: Shadows Die Twice è stata un vero successo, in quanto non solo è riuscita a conquistare pubblico e critica ma ha raggiunto il notevole traguardo di 2 milioni di copie vendute in meno di 10 giorni.

Come riporta Gamingbolt, Activision si è detta molto soddisfatta da questi risultati ed il chief operative officer Collister Johnson ha affermato che le vendite hanno ampiamente superato le aspettative:

"Il Q1 ha visto anche il successo delle pubblicazione di Sekiro: Shadows Die Twice, risultato dell'approccio selettivo (da parte di Activision) riguardo la collaborazione con sviluppatori di alta qualità. Non potevamo essere più felici riguardo la collaborazione, esecuzione ed accoglienza del titolo di From Software dalle community di giocatori di tutto il mondo."

Il titolo ha anche registrato un alto numero di vendite in digitale, infatti a marzo ha superato le 1.4 milioni di copie vendute. Non solo parliamo del titolo col lancio (digitale) più di successo, ma anche di un titolo che ha superato quel mostro sacro di Dark Souls 3 (con le sue 200.000 copie).

Sekiro: Shadows Die Twice è disponibile su PS4, Xbox One e PC, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.

