Very Little Nightmares è ora disponibile per iOS

Se siete alla ricerca di un titolo mobile con cui passare il tempo e siete anche appassionati di puzzle games, ebbene Very Little Nightmares potrebbe fare proprio al caso vostro.

Il gioco è infatti da oggi disponibile per dispositivi iOS, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli:

Grazie al lancio del nuovo titolo in esclusiva per mobile, VERY LITTLE NIGHTMARES, il mondo di LITTLE NIGHTMARES è disponibile da oggi anche per il tuo smartphone

In arrivo per device iOS, VERY LITTLE NIGHTMARES è un'avventura originale e piena di puzzle ricchi di suspence, con uno stile grafico davvero unico e realizzato appositamente per il formato mobile.

Come prequel del gioco originale, il titolo consentirà ai giocatori di svelare maggiori dettagli sul passato della protagonista Six, mentre cercheranno di sopravvivere al Nido. I giocatori dovranno attraversare questo luogo spaventoso evitando di farsi scoprire da alcuni nuovi e terrificanti nemici.

VERY LITTLE NIGHTMARES è stato sviluppato da Alike Studio (gli autori di Love You To Bits e Bring You Home) e sarà localizzato nelle principali lingue, incluso l'italiano (EFIGS + RU + BP + TU +TCH + JP + KR).