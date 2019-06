Metamorphosis è un nuovo puzzle platform ispirato al famoso racconto di Franz Kafka che ci farà vestire i panni di un insetto

Ovid Works ha rivelato il suo primo Dev Diary per Metamorphosis, un particolare puzzle platform in prima persona con protagonista un uomo misteriosamente trasformato in un piccolo insetto, riporta Tweaktown.

Il gioco attirò molti consensi alla sua rivelazione durante la GDC di qualche settimana fa. In molti lo hanno definito un indie da non perdere. Metamorphosis arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Metamorphosis è ispirato al celebre racconto di Franz Kafka, La Metamorfosi. Il videogioco di Ovid Works reinventa il protagonista dell'opera Gregor Samsa mentre si trasforma in un piccolo insetto e si imbarca in una missione per salvare se stesso e il suo amico Joseph, che è stato arrestato per ragioni sconosciute.

In questo Dev Diary, Ovid Works offre un tuffo nella sua filosofia di creazione dei giochi: "Franz Kafka è stato quasi il primo game designer a mettere nei suoi racconti quei labirinti e tutte queste cose sono oggi possibili da ricreare come un mondo che il giocatore può sperimentare", ha dichiarato il game director, Zaq Chojecki.

Il gioco mette i giocatori in un pericoloso viaggio, contorto e riflessivo come le opere letterarie di Kafka. Ambientato nel 1920 a Praga, i giocatori dovranno saltare, scalare e tracciare il proprio percorso attraverso una vasta gamma di ambientazioni, incluso il mondo umano, un mondo sotterraneo di insetti e una miriade di ambienti surreali.

