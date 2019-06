L'action My Friend Pedro si mostra in un esplosivo video gameplay in 4K

Solo recentemente vi abbiamo comunicato che l'action My Friend Pedro sarÓ disponibile su Nintendo Switch e PC a partire dal 20 giugno, con un prezzo di 19,99 euro (effettuando il preordine avrete uno sconto del 15%).

Poche ore fa Ŕ invece apparso un nuovo video gameplay sul canale ufficiale di IGN, che mostra un'esclusiva sezione di gameplay in 4K. My Friend Pedro Ŕ un action adrenalinico, un folle balletto di morte incentrato sul tema dell'amicizia, ma anche sull'immaginazione e "sulle fatiche di un uomo che vuole eliminare chiunque si metta sul suo cammino per volere di una banana senziente. L'uso sapiente di mira e slow motion consente di creare sequenza al cardiopalma che vi terranno incollati allo schermo, mentre vi avventurate in un mondo dominato dalla violenza.

"Rilascia ondate di distruzione grazie ad un incredibile livello di controllo delle tue armi e del tuo corpo. Ruota in aria mentre prendi di mira la minaccia prioritaria o esegui un perfetto colpo di rimbalzo per eliminare alle spalle un ignaro gangster." - recita la descrizione del gioco.

My Friend Pedro sarÓ disponibile su Nintendo Switch e PC a partire dal 20 giugno 2019.

Cosa ne pensate? State aspettando questo titolo?