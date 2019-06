Non solo Rocksteady, anche Warner Bros. Montreal non parteciperà all'E3 2019

L'E3 2019 sarÓ sicuramente un evento ricco di sorprese e novitÓ per i giocatori, ma difficilmente vedremo un nuovo titolo basato su Batman o gli altri eroi dell'universo DC.

Pochi giorni fa Rocksteady, studio che ha dato i natali alla serie Arkham, ha confermato che salterÓ l'appuntamento con la kermesse losangelina, mentre ora alla lista delle assenze si Ŕ aggiunta anche Warner Bros. Montreal, che stando ai rumor dei mesi passati sta lavorando a due titoli basati sull'universo DC Comics.

La conferma Ŕ arrivata da un messaggio del game director dello studio Geoff Ellenor su Twitter, dove afferma indirettamente, ma neppure troppo velatamente, che non parteciperÓ alla kermesse di losangeles.

Waiting for #GodzillaMovie to start. In Montreal. Which for concerned parties is in a theater. NOT an airplane. In case you needed to know in some way. ?