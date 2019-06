Slime Rancher si aggiorna introducendo un nuovo mondo digitale e slime virtuali

Slime Rancher, l'allegro FPS sviluppato da Monomi Park, si aggiorna con una serie di nuovi contenuti.

Come riporta PC Gamer, il Viktor's Experimental Update vi catapulterà in un mondo digitale per dare la caccia agli sleali slime virtuali e glitch. E se non è sufficiente farlo nel nome della scienza, ci sono anche alcuni nuovi gadget che verranno distribuiti come ricompensa.

Una volta che avrete sbloccato l'area Ruins, Viktor vi chiamerà nel suo laboratorio e vi farà provare il suo nuovo prodotto, lo "Slimeulation". Usando lo spray creato da Viktor sarete in grado di rivelare gli slime nascosti. In questo mondo però avrete tempo limitato poiché il mondo simulato comincerà a corrompersi, costringendovi ad uscire da un portale.

Se questo nuovo contenuto vi incuriosisce allora sappiate che è già disponibile su Steam. Il gioco è attualmente scontato al 50%, perciò conviene approfittare, non trovate?