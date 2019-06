Rivelati alcuni interessanti dettagli su Hollow Knight: Silksong

Pur essendo apparso durante l'E3 2019, Team Cherry non Ŕ stata molto generosa di informazioni riguardo Hollow Knight: Silksong, nuovo DLC del famoso Metroidvania Hollow Knight.

Come riporta Gamingbolt, oggi gli sviluppatori hanno invece condiviso alcuni dettagli circa meccaniche di gioco ed ambientazioni che vedremo in questo nuovo DLC. I giocatori potranno esplorare Greymoor, una serie di caverne abitate dai Crawbugs. Stando alle informazioni in nostro possesso, Greymoor sarÓ una delle aree pi¨ grandi e presenterÓ nuovi nemici ed alleati. Hornet potrÓ inoltre utilizzare la seta per curarsi sul posto, tuttavia essa sarÓ presente in un quantitativo limitato ed una volta terminata sarÓ impossibile per il giocatore curarsi.

Forgia la tua strada in Hollow Knight! Un epico gioco d'azione e avventura sullo sfondo di un vasto regno in rovina popolato da insetti ed eroi. Esplora le caverne tortuose, combatti contro sudicie creature e fai amicizia con insetti bizzarri, il tutto disegnato a mano secondo il classico stile 2D.

Ecco le caratteristiche del gioco:

Classica azione a scorrimento orizzontale con dettagli moderni.

Comandi precisi con impostazione 2D. Schiva, scatta e fatti strada fra gli avversari pi¨ temibili.

Esplora un vasto mondo interconnesso fatto di strade dimenticate, erbacce selvagge e cittÓ in rovina.

Forgia la tua strada! Il mondo di Nidosacro Ŕ aperto e vasto. Scegli i percorsi da intraprendere, i nemici da affrontare e trova la tua strada.

Evolvi con nuove e potenti abilitÓ! Ottieni incantesimi, forza e velocitÓ. Raggiungi grandi altezze su ali eteree. Scatta come un lampo fulmineo. Distruggi i nemici con la furia delle Anime!

Equipaggia gli incantesimi! Antiche reliquie donano nuovi e bizzarri poteri e abilitÓ: scegli le tue preferite e rendi unico il tuo viaggio!

Un immenso cast di personaggi teneri e raccapriccianti portati in vita con l'animazione tradizionale 2D fotogramma per fotogramma.

Pi¨ di 130 nemici! 30 epici boss! Affronta bestie feroci e sbaraglia antichi cavalieri durante il tuo viaggio all'interno del regno. Rintraccia ogni singolo nemico malvagio e aggiungili tutti nel tuo Diario del Cacciatore!

Hollow Knight Ŕ disponibile per PC e console. Cosa ne pensate? State aspettando il nuovo DLC?