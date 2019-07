Secondo un investitore Disney dovrebbe acquisire Activision

Il prezzo delle azioni di Activision negli ultimi mesi è in un costante calo, il che potrebbe sicuramente invogliare ad un'acquisizione. Pur trattandosi di un'azienda non propriamente a conduzione familiare, bensì di una certa grandezza, sono poche le società che si potrebbero sognare una simile mossa, e sicuramente Disney è tra queste.

Stando alle ultime voci di mercato, questo è proprio quello che un investitore di Disney avrebbe consigliato, ovvero un'acquisizione di Activision. In particolare, Gerber Kawasaki di Nick Licouris Inc. pensa che Disney non dovrebbe perder tempo, ed inglobare una delle più grandi e importanti società del settore videoludico.

Secondo Kawasaki, in particolare, la crescente presenza di Activision nel campo degli eSport sarebbe di grande interesse per Disney, soprattutto in relazione alle reti televisive gestite dal colosso dell'intrattenimento. Activision ha inoltre molte risorse per realizzare videogiochi basati su proprietà Disney.

Se da un lato l'idea pare sensata, non ci aspettiamo che Disney faccia una mossa simile. Il colosso ha infatti espresso più volte in passato di essere interessata solamente al publishing, per cui una sua entrata nel mondo videoludico non rientrerebbe nei suoi progetti, considerando anche che stipulare accordi con sviluppatori di terze parti potrebbe risultarle più conveniente che acquistare un'intera casa di sviluppo.

Cosa ne pensate?

Fonte: Comicbook