PlayStation sarà il nuovo sponsor di EVO 2019

l'EVO Ŕ forse uno dei pi¨ importanti eventi videoludici per quanto riguarda il mondo dei picchiaduro e i loro circuiti di tornei ed Ŕ recentemente stato annunciato che l'edizione 2019 sarÓ sponsorizzata da PlayStation. L'annuncio Ŕ stato dato tramite il profilo Twitter dell'evento.

"Siamo entusiasti di annunciare la partnership con PlayStation per EVO 2019. Otto dei nove eventi principali saranno presentati da PS4. Non perdetevi nulla e restate sintonizzati per ulteriori notizie in merito all'EVO" - recita l'annuncio ufficiale.

Inutile dire che questa notizia ha scatenato le fantasie dei fan, che giÓ hanno ipotizzato un ipotetico ritorno di PlayStation All-Stars o addirittura l'inserimento di qualche personaggio Sony in Super Smash Bros. Ultimate (decisamente plausibile in effetti). Naturalmente al momento parliamo di pura speculazione e per saperne di pi¨ non possiamo fare altro che attendere dichiarazioni pi¨ precise dagli addetti ai lavori. Prima di lasciarvi teniamo a ricordarvi che EVO 2019 si terrÓ dal 2 al 4 Agosto a Las Vegas, in California.

E voi cosa sperate di vedere durante questo EVO 2019?

FONTE: Dexerto