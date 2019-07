EA presenta le novità di FIFA 20 tra la modalità Pro Club e molto altro ancora

FIFA 20 ha fatto molto parlare di sÚ per la mancanza della Juventus, ovvero della licenza ufficiale della squadra, che in questo caso sarÓ chiamata Piemonte Calcio ma molte sono le novitÓ e migliorie di questo nuovo capitolo della serie, soprattutto per quanto riguarda la modalitÓ Pro Club:

Innanzitutto potremo sperimentare una maggiore personalizzazione dei nostri calciatori virtuali, con pi¨ opzioni per la personalizzazione e molto altro ancora. Inoltre, in FIFA 20 Ŕ stato introdotto un nuovo sistema Avatar nella modalitÓ di creazione del giocatore, il che renderÓ quest'operazione ancora pi¨ fluida e soddisfacente.

Inoltre, per quanto riguarda il gameplay, avremo nuove opzioni per la scelta del ruolo e parametri fisici. Altre innovazioni sono la riformulazione del sistema di presentazione delle partite, nuove modalitÓ come Gare di Esercitazione, oltre 150 nuovi stemmi, possibilitÓ di cambiare le esultanze dei calciatori e molto altro ancora.

Cosa ne pensate di FIFA 20?

Fonte: EA