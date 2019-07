Garfield Furious Racing: il celebre gatto mangia lasagne ritorna con un gioco di corse

Garfield ritorna a proporsi ai suoi fan con una nuova iterazione videoludica, in particolare si tratta di un racing game dal titolo Garfield Furious Racing.

Come possiamo vedere, il gioco sarÓ disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam) il 7 novembre in Europa e il 5 Novembre negli Stati Uniti.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio:

Fan di corse, gatti e lasagne: preparatEVI! Garfield, il gatto famoso in tutto il mondo, Ŕ tornato per affrontare Jon, Odie e i loro amici in questo gioco di corse. Ognuno dei personaggi e kart disponibili (che possono essere personalizzati con dozzine di accessori) ha le sue caratteristiche e uno stile di guida unico : fai una scelta strategica per abbinare il tuo stile di gioco in modo da poter tagliare il traguardo al primo posto!

Saranno disponibili anche oggetti bonus folli, tra cui il cuscino e la bacchetta magica, per darti il ​​vantaggio sui tuoi concorrenti. Sei pigro come Garfield? Prendi scorciatoie e cerca di superare tutti gli avversari!

Il gioco Garfield Kart Furious Racing Ŕ perfetto per giocare con amici o familiari e presenta 16 tracciati iconici del mondo di Garfield , tra cui il Lago Palerock e la Fabbrica Pastacosi. Competi in gare online con un massimo di 8 giocatori e gare a schermo diviso con un massimo di 4 giocatori. I giocatori di Nintendo Switch possono sfruttare le connessioni wireless locali per collegare fino a 8 console!

Saranno disponibili tre modalitÓ di gioco per soddisfare anche i piloti pi¨ esigenti: Grand Prix, Single Race e Time Trial.

Con gli 8 personaggi iconici della serie (Garfield, Odie, Jon, Nermal, Arlene, Liz, Harry e Squeak) dal 7 novembre 2019 in Europa e dal 5 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam