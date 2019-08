The Witcher: l'attrice Freya Allan descrive il personaggio di Ciri nella prima stagione

La serie TV di The Witcher targata Netflix sarÓ disponibile alla fine di quest'anno e molti fan si sono domandati come saranno caratterizzati i personaggi principali come Geralt, Yennefer e Ciri. Considerando che l'opera di ispira al libri di Andrzej Sapkowski (e non ai ben pi¨ famosi videogiochi) le possibilitÓ sono praticamente infinite.

Durante un'intervista al San Diego Comic-Con, l'attrice Freya Allan ha fornito una descrizione di Ciri, personaggio da lei interpretato:

"Ciri Ŕ la principessa di Cintra, molto esuberante e testarda ma Ŕ stata protetta per tutta la sua vita e sempre a contatto con le stesse persone e lo stesso ambiente, quindi da questo punto di vista Ŕ molto innocente. Non ha avuto alcuna esperienza col mondo reale, la sua idea di mondo non va oltre all'andare in strada a giocare, non ha idea di quanto pu˛ essere brutale."

Ecco invece come Netflix descrive la sua opera:

"Basata sulla serie fantasy pi¨ venduta di sempre, The Witcher Ŕ un epico racconto di destino e famiglia. Geralt di Rivia Ŕ uno sterminatore di mostri solitario, lotta per trovare un posto in un mondo in cui gli uomini sono pi¨ malvagi delle bestie. Ma quando il destino lo porta verso una potentissima maga ed una giovane principessa con un oscuro segreto, i tre dovranno imparare a viaggiare nel sempre pi¨ volatile Continente."

Cosa ne pensate? State aspettando questa serie?

