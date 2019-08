FIFA 20: immagini e filmati dalla beta mostrano alcune delle novità introdotte

Dopo le prime immagini del Piemonte Calcio (aka Juventus), ecco altri scatti e filmati trapelati dalla beta di FIFA 20. Come ogni anno infatti i giocatori si sono riversati sui social per postare immagini e filmati, rivelando aspetti della produzione non emersi finora dal materiale promozionale pubblicato da EA.

In particolare i fan di FIFA Ultimate Team potrebbero essere interessati alle nuove sequenze che accompagnano i pack opening. Nel video nel tweet di seguito potrete vedere la presentazione Isco del Real Madrid.

Si inizia con una lunga sequenza attraverso il tunnel di uno stadio, dove vengono svelati in sequenza nazionalitÓ, ruolo e club di appartenenza del giocatore, il tutto accompagnato da effetti visivi, con l'obiettivo di aumentare la suspense in attesa della presentazione vera e propria. Arrivati alla fine del tunnel infatti finalmente la figurina viene svelata, in questo caso con tanto di Isco che esegue la worm dance.

In molti affermano che questa sequenza di presentazione forse Ŕ fin troppo sopra le righe e lunga. Specialmente se confrontata con quella del FUT delle precedenti edizioni di FIFA:

Altri giocatori invece hanno deciso di divertirsi con l'editor di personalizzazione dell'allenatore, che permette di ottenere risultati davvero soddisfacenti, anche quando si tratta di creare un personaggio stravagante e volutamente ridicolo.

Di seguito invece potrete ammirare i volti di alcuni dei giocatori presenti in FIFA 2020.

Sfortunatamente anche in FIFA 20 sarÓ necessario selezionare la lingua ogni volta che si avvia l'applicazione. Una procedura che richiede un istante, ma che risulta seccante visto che nell'arco di un'intera stagione calcistica deve essere ripetuta innumerevoli volte.

E per finire, ecco la "danza del piccione" di Richarlison dell'Everton:

FIFA 20 sarÓ disponibile nei negozi a partire dal 27 novembre per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.