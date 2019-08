Un nuovo Saints Row è ufficialmente in sviluppo

Nel suo recente report finanziario, THQ Nordic ha condiviso alcuni annunci molto interessanti, come l'acquisizione di Milestone. Tra i più importanti annunci vi è quello relativo a Volition, che risulta ufficialmente al lavoro su un nuovo titolo della serie Saints Row.

Secondo quanto riferito, a differenza dello spin-off Agents of Mayhem, si tratta di un vero e proprio nuovo capitolo, attualmente "in profondo sviluppo".

Quando verrà pubblicato, il titolo del gioco, su quali piattaforme arriverà e altri dettagli simili devono ancora essere rivelati. Resta anche da vedere dove potrebbe essere diretta la storia.

La serie continuerà anche con i superpoteri introdotti dal quarto gioco o tornerà in un mondo più tradizionale seppur bizzarro come Saints Row The Third? Solo il tempo ce lo dirà, tuttavia, i fan in attesa di un nuovo titolo possono già esultare.

