L'intera serie di Yakuza potrebbe arrivare anche su PC

Sega ha annunciato questa settimana l'arrivo in occidente di altri 3 giochi della popolare serie Yakuza, tuttavia al momento non è ancora stato detto nulla su eventuali versioni PC di Yakuza 3, 4 e 5.

La compagnia ha inoltre annunciato la Yakuza Remastered Collection che porterà gli utenti PS4 ad essere aggiornati sulla serie, purtroppo però gli utenti PC sono rimasti indietro, avendo ricevuto solo Yakuza Kiwami, Kiwami 2 e Yakuza 0. Secondo alcune parole del producer della serie Daisuke Sato però, sembra che le cose potrebbero presto cambiare. In effetti nel rispondere ad una domanda riguardante l'arrivo della saga completa su PC ha così risposto:

"Non posso rilasciare commenti su questo argomento, almeno per il momento... ma non mi sento di dire che non accadrà mai."

Al momento parliamo dunque di pura speculazione e per questo vi invitiamo a prendere questa news come un semplice rumor, detto questo non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni dagli addetti ai lavori.

"1995, Kamurocho... Kazuma Kiryu, il Drago di Dojima, si prende le colpe dell'omicidio di un boss della malavita per proteggere il suo migliore amico, Akira Nishikiyama, e il suo amico d'infanzia, Yumi. 2005... Akira Nishikiyama è un uomo diverso. Yumi non si trova da nessuna parte. Dalle casse del Clan Tojo sono spariti dieci milioni di yen e i membri dell'organizzazione sono sul piede di guerra. E quando Kazuma Kiryu esce di prigione il mondo è cambiato. Con un'esperienza di gioco migliorata, una storia con sequenze filmate estese, il ritorno degli stili di combattimento di Yakuza 0, ulteriori locali notturni e il nuovo doppiaggio del cast della serie, Yakuza Kiwami è la versione più coinvolgente ed "estrema" della saga, ora ottimizzata per PC con risoluzioni 4K, frame rate sbloccato, comandi personalizzati e compatibilità con schermi ultra-wide." - recita la descrizione di Yakuza Kiwami.

La saga di Yakuza è disponibile su console Sony ed in parte anche su PC.

Cosa ne pensate? Vorreste giocare la serie anche su PC?

FONTE: Rock Paper Shotgun