Uplay Plus è da oggi disponibile su PC, tuttavia ci sono alcuni problemi

Uplay Plus il nuovo servizio premium su PC presentato da Ubisoft, da oggi disponibile in tutto il mondo. Il servizio permetter agli abbonati (14,99 euro al mese) di avere accesso ad un vasto catalogo di titoli Ubisoft, tra cui The Crew 2, Prince of Persia I Due Troni, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, The Division 2 e decine di DLC e contenuti extra.

Tuttavia non tutto oro quello che luccica e diversi utenti hanno riportato che il servizio soffre al momento di alcuni problemi, ad esempio alcuni link che sembrano essere morti al servizio, altri rapporti parlano di utenti che si sono visti scalare i soldi anche per i mesi di prova gratuiti. Ovviamente gli utenti non hanno perso tempo ed hanno manifestato il loro disappunto sui social, Ubisoft sembra al momento conscia dei vari problemi ed ha annunciato che le squadre tecniche sono al lavoro per risolvere i disagi.

Hey thanks for the report. Our teams are investigating this with priority. Apologies for the inconvenience caused. - Gumdrops — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) September 3, 2019

Di seguito vi riportiamo alcuni dei tanti titoli che sono disponibili su Uplay Plus:

Anno 1800 - Deluxe Edition

Anno 2205 - Ultimate Edition

Assassin's Creed - Director's Cut

Assassin's Creed Brotherhood - Deluxe Edition

Assassin's Creed Chronicles - China

Assassin's Creed Chronicles - India

Assassin's Creed Chronicles - Russia

Assassin's Creed II - Standard Edition

Assassin's Creed III + Liberation Remastered

Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition

Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition

Assassin's Creed Origins - Gold Edition

Assassin's Creed Origins - Discovery Tour

Assassin's Creed Revelations - Standard Edition

Assassin's Creed Rogue - Deluxe Edition

Assassin's Creed Syndicate - Gold Edition

Assassin's Creed Unity - Standard Edition

Beyond Good And Evil

Brothers in Arms: Earned In Blood

Brothers in Arms: Hell's Highway

Brothers in Arms: Road to Hill 30

Child of Light

Cold Fear

Far Cry 2 -Standard version

Far Cry 3 - Blood Dragon (Standalone)

Far Cry 3 - Deluxe Edition

Far Cry 4 - Gold Edition

Far Cry 5 - Gold Edition

Far Cry New Dawn - Deluxe Edition

Far Cry Primal - Digital Apex Edition

Flashback

Cosa ne pensate del nuovo servizio di Ubisoft?

FONTE: Gamingbolt