In arrivo un hotel a tema esports ad Osaka, Giappone

Il prossimo aprile verrà aperto uno speciale hotel a tema esports in Giappone, precisamente nel distretto Nipponbashi ad Osaka. La struttura avrà il nome di Hotel E-Zone Cyberspace (in inglese) e sarà il primo nel suo genere.

Stando ai primi rapporti, l'hotel avrà nove piani (incluso lo scantinato), i primi tre saranno dedicati al gaming, con 70 PC di fascia alta pronti per essere utilizzati dagli ospiti mentre i restanti vanteranno delle camere da letto con PC incluso. La struttura sarà dedicata sia a chi è nuovo del mondo esport ma anche a chi ci sguazza da diverso tempo, purtroppo al momento non ci sono informazioni circa i prezzi per i vari servizi.

