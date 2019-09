Ni No Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered è in arrivo su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch questo venerdì

Grazie alla grafica e al design migliorato di Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered, disponibile da questo venerdì per PlayStation 4 e PC, i giocatori potranno vivere al meglio la storia di Oliver nel suo viaggio incantato per recuperare sua madre da un altro mondo.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Namco:

Sempre disponibile dal 20 settembre Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea per Nintendo Switch è la versione portatile dell'acclamato titolo e permette ai giocatori di Switch di godere del gioco in Modalità TV o portatile. Il gioco mantiene inalterato il sistema di combattimento che fonde azione in tempo reale ed elementi tattici a turni e ripropone senza alcuna eccezione le decine di luoghi e le centinaia di creature che danno vita al gigantesco e variopinto universo di Ni no Kuni.

Sviluppato da LEVEL-5, Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea è un'avvincente storia raccontata mirabilmente attraverso le sequenze animate sceneggiate e create dal leggendario Studio Ghibli e la colonna sonora del famoso compositore premio Oscar Joe Hisaishi.