Mutazione: la curiosa "soap opera mutante" è ora disponibile per PS4, PC e Apple Arcade

Die Gute Fabrik e Akupara Games annunciano che il loro particolare Mutazione è finalmente disponibile per PS4, PC Steam e Apple Arcade.

Hannah Nicklin, Studio Lead presso Die Gute Fabrik afferma:

"Siamo lieti di presentare Mutazione come esclusiva mobile per Apple Arcade. Uno dei principi fondamentali del lavoro di Die Gute Fabrik è la creazione di giochi accessibili e attraenti per tutti i tipi di pubblico. Apple Arcade ci fornisce una grande opportunità, non vediamo l'ora che tutti i tipi di persone provenienti da ogni parte del mondo scoprano Mutazione tra la selezione accurata dei titoli di lancio di Apple Arcade".

Per chi non lo sapesse, Mutazione viene definito come telenovela mutante in cui i pettegolezzi incontrano il soprannaturale. "E' un gioco in cui gli intriganti drammi personali sono tanto importanti quanto le avventure ad alto rischio vissute dai personaggi".

"Esplora la comunità nei panni della quindicenne Kai, in visita nella strana e isolata Mutazione per prendersi cura del nonno malato".

"Fai nuove amicizie, coltiva giardini musicali, partecipa a barbecue, concerti e gite in barca e infine intraprendi un viaggio spirituale per salvare tutti dalla misteriosa oscurità al centro di tutta la vicenda".

Che ne pensate di questo Mutazione?