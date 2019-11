Insane Robots e Jurassic World Evolution protagonisti dei Games with Gold di dicembre

Qualche ora fa Microsoft ha annunciato la lista dei titoli che faranno parte dei Games with Gold di agosto, vediamoli insieme.

Xbox One:

Insane Robots (decembre 1-31)

Jurassic World Evolution (dicembre 16-gennaio 15)

Xbox 360 - retrocompatibili con Xbox One:

Toy Story 3 (dicembre 1-15)

Castlevania: Lord of Shadow-Mirror of Fate HD (dicembre 16-31)

"Combatti all'ultimo sangue in questo originale gioco di carte a turni Gareggia in intensi duelli uno contro uno. Guida una rivolta di robot ribelli attraverso arene di sopravvivenza generate casualmente. Rovescia un malvagio robot despota nell'epica campagna per giocatore singolo di oltre 15 ore. Insane Robots č un combattimento con le carte... HACKERATO! Usa il mazzo di battaglia da 22 carte e sviluppa le tue strategie in accessibilissime schermaglie robotiche per due giocatori in locale, due giocatori online o per giocatore singolo. Utilizza strategie da hacker e sfrutta i piccoli guasti nel mezzo della battaglia. Affidati all'astuzia per eliminare la concorrenza. Scala le classifiche e conquista il mondo dei robot!" - recita la descrizione del gioco.

Cosa ne pensate di questi titoli?

FONTE: Kotaku