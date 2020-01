Nel 2019 Nintendo e Switch hanno conquistato l'80% del mercato hardware giapponese con uno dei migliori anni della storia della compagnia

Certo il 2020 sarà l'anno di PS5 e Xbox Series X e ormai da anni Nintendo sta correndo una corsa diversa da quella di Sony e Microsoft ma troppo spesso ci si dimentica della grande N e del successo incredibile che l'idea di una console ibrida sta ottenendo in tutto il mondo e soprattutto in Giappone, mercato ormai piuttosto complicato per le home console tradizionali.

I risultati ottenuti dalla compagnia e da Switch nel 2019 che si è concluso da una manciata di giorni sono quanto meno degni di essere sottolineati. I dati di Famitsu riguardanti il 2019 sono stati postati da un utente di Twitter e successivamente dai colleghi di DualShockers. I risultati? Nintendo ha dominato in lungo e in largo il mercato hardware dando vita a uno dei migliori anni della storia della compagnia.

Nel 2019, l'80% del mercato hardware è dominato da Nintendo con il 76% in mano al solo Switch e un 3DS che si trova alle prese con un declino ormai assolutamente inevitabile. L'ultima arrivata della famiglia hardware della compagnia sta però macinando grandissimi numeri e le vendite hanno visto un aumento del 29%.

Un ulteriore aspetto che spicca è l'incredibile valore di questo 2019 se messo a confronto con gli ultimi 20 anni di Nintendo.

Sur l'année 2019, Nintendo détient quasiment 80% du marché des consoles au Japon. 76% rien que pour la Switch, dont les ventes augmentent de 29% par rapport à 2018, ce qui permet de compenser le déclin de la PS4 et la 3DS, et stabiliser le secteur. (chiffres Famitsu) pic.twitter.com/uGqmES5lst — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) January 8, 2020

A quanto pare tenendo conto dei dati di Famitsu dal 1999 al 2019, l'anno scorso è il migliore anno in assoluto in termini di vendite hardware. Switch ha fatto centro e il 2020 potrebbe regalare ulteriori sorprese, magari grazie al lancio di quel Switch Pro tanto rumoreggiato.

Cosa pensate di questi numeri da capogiro di Nintendo e Switch?

Fonte: DualShockers