I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 11.40

Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite che si appresta a ricevere l'update 11.40 nella giornata di oggi.

Epic Games ha comunicato attraverso Twitter che i server saranno offline a partire dalle ore 10 italiane per la manutenzione programmata.

Si dovrebbe tornare a giocare intorno all'ora di pranzo, anche se non sappiamo con precisione cosa introdurrà il nuovo aggiornamento.

Probabilmente, Epic lancerà nuove skin e cosmetici tutti nuovi per la modalità battle royale. Ma anche Salva il Mondo dovrebbe ricevere la sua dose di novità.

Hi, all!



v11.40 ? tomorrow. Downtime for the patch begins at 4 AM ET (0900 UTC).



Stay tuned for updates when downtime ends. pic.twitter.com/nFepn2gswI