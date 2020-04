'La politica di retrocompatibilità di Microsoft è la migliore: Sony e Nintendo dovrebbero fare lo stesso'

La retrocompatibilitÓ Ŕ diventata un punto di discussione importante nel settore dei giochi, quindi non sorprende che se ne parli anche per quanto riguarda le console di prossima generazione. Mentre Sony promette che la maggior parte della libreria di PS4 sarÓ riproducibile su PS5, Microsoft sta facendo lo stesso per Xbox Series X, con una retrocompatibilitÓ che abbraccia i giochi di tutte le console precedentemente create dalla societÓ. Poi c'Ŕ Nintendo Switch, che non ha alcuna retrocompatibilitÓ, ad eccezione di una selezione limitata di giochi NES e SNES disponibili per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Ci sono molti che sperano che Nintendo e Sony alla fine seguiranno le orme di Microsoft, e questo include Thomas Happ, sviluppatore di Axiom Verge ed il suo sequel. Parlando di recente in un'intervista, Happ ha affermato che considera essenziale la retrocompatibilitÓ, in modo che le versioni precedenti non "si perdano nella storia". Happ ha aggiunto che considera la politica di Microsoft la migliore e spera che i loro concorrenti "trovino il modo di fare lo stesso".

"Dal punto di vista culturale penso sia essenziale se non vogliamo che i giochi si perdano nella storia", ha affermato Happ. "Per i consumatori aggiunge sicuramente valore alle piattaforme che lo hanno. Per gli sviluppatori ci salva dal problema di dover effettuare il porting ancora e ancora e ancora. So che ci sono alcune aziende a cui piace lavorare su migliorie ogni volta che un gioco viene ripubblicato sulla console di prossima generazione, ma nel complesso, penso che il costo di questa politica sia che molti giochi verranno dimenticati. La politica Microsoft di essere retrocompatibile fino alla prima generazione Ŕ la migliore, credo, e spero che Sony e Nintendo trovino il modo di fare lo stesso".

Nella stessa intervista, Happ ha anche parlato del controller aptico di PS5 e di come potrebbe avvantaggiare i giochi di prossima generazione. Axiom Verge 2 uscirÓ entro la fine dell'anno per Nintendo Switch. Anche si tratta di un'esclusiva, lo sviluppatore spera di poter finalmente arrivare su tutte le piattaforme, compresi i sistemi di nuova generazione.

Fonte: GamingBolt