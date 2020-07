F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch si mostra in un nuovo trailer tra conigli e battaglie in un mondo dieselpunk

TiGames Network Technology ha presentato ufficialmente il suo gioco in arrivo su PlayStation 4. Intitolato F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, il gioco è un'avventura d'azione in stile dieselpunk con protagonista un coniglietto antropomorfo armato di un enorme pugno di metallo.

Presto in arrivo su PS4, F.I.S.T. segna il debutto in un genere amatissimo da molti gamer del team di sviluppo: il platform di esplorazione. "Nel corso degli anni, si sono succeduti molti titoli straordinari che hanno incarnato al meglio questo genere" si legge nella dichiarazione dello studio. "Eppure, continuavamo a chiederci: c'è stato qualche titolo che si è distinto dagli altri? Cosa potremmo aggiungere per offrire un'esperienza inedita e innovativa? F.I.S.T. è la nostra risposta a queste domande".

Lo studio di sviluppo promette una storia indimenticabile e toccante. "La nostra avventura parte da un concetto molto semplice. Immaginiamo un mondo bello e pacifico, abitato solo da animali. Cosa accadrebbe se venisse invaso da una specie di creature simili a macchine? Sullo sfondo dell'inevitabile conflitto che sarebbe emerso logorando il pianeta, abbiamo definito l'ascesa di un guerriero solitario, di un eroe". Ed è qui che entra in gioco Rayton, il protagonista, che dovrà far fronte ad una missione di salvataggio per il bene della sua specie. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Lo studio di sviluppo condividerà ulteriori informazioni in questi mesi. Che ne pensate? Vi attira come titolo? fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: PlayStation Blog