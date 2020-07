Ohlana, la nota streamer, muore all'età di 26 anni

Dopo avervi dato la notizia del suicidio di Byron 'Reckful' Bernstein qualche giorno fa, oggi dobbiamo siamo spiacenti di informarvi che la famosa streamer Ohlana si è tolta la vita.

Ohlana aveva solo 26 anni ed era molto famosa in CS:GO, il suo canale Twitch ha raggiunto di recente 100.000 follower, in molti si sono iniziati a preoccupare quando la ragazza ha pubblicato alcune frase sui suoi profili social.

depressed ppl struggle to reach out in fear the ones closest to them will have cops show up and forcefully confine them against their will. so they?re stuck feeling alone with their dark thoughts because they don?t want to be trapped where they just feel worse.