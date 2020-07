Xbox Series X ed il primo gioco di The Initiative: le immagini pubblicate da Eric Persson aumentano l'hype dei fan

Lo sviluppatore The Initiative, fondato da Xbox Game Studios, sta segretamente lavorando a un nuovo gioco di cui si sa ancora molto poco. All'interno del team sono stati inseriti nomi noti dell'industria dei giochi, che in precedenza aveva lavorato in varie posizioni in studi come Rockstar Games, Naughty Dog o Sony Santa Monica.

Anche Eric Persson è nella squadra, nel ruolo di direttore artistico di The Initiative; in precedenza ha lavorato in varie parti alla serie Battlefield di DICE per otto anni. Attualmente circolano alcune opere d'arte e immagini concettuali di Persson, che potrebbero mostrare a quale gioco stia effettivamente lavorando lo studio.

Molti artisti pubblicano le loro foto sulla piattaforma ArtStation e con loro c'è anche Persson. Alcune immagini mostrano un gioco chiamato "Shamal", il quale avrebbe un oscuro mondo fantasy ispirato al Medio Oriente. Secondo la descrizione questo sarebbe un progetto personale di Persson, ma potrebbe anche essere altro, ovvero un prototipo del gioco su cui lo studio starebbe lavorando. Ricordiamo che sono molte le ipotesi che circolano in questi mesi sul titolo in cantiere all'interno di The Initiative: tra questi figura un reboot di Perfect Dark.

Xbox Game Studios : Eric Persson Associate Art Director at The Initiative Part 2 pic.twitter.com/q5p7rJNYqN — Chester (@BethWilder26) July 28, 2020

Che ne pensate di queste immagini? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Twitter e Xbox Dynasty