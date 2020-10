Xbox Series X/S al lancio sfoggeranno un'esclusiva Microsoft che tocca i 120 fps

Mostrato al X019 e previsto inizialmente solo per PC e Xbox One, The Falconeer è stato uno dei giochi visivamente più stupefacenti e di spicco di diversi eventi, anche perché stupisce non poco il fatto che nasca dalla visione di un ambizioso sviluppatore solitario, Tomas Sala.

Il progetto è poi stato migliorato ulteriormente per arrivare anche su Xbox Series X e Xbox Series S e attualmente è un'esclusiva Microsoft che sarà disponibile al lancio delle console next-gen che non va sottovalutata anche grazie a delle opzioni grafiche davvero interessanti, soprattutto sul lato performance. Sala ha infatti condiviso un'immagine che mostra come il titolo sia uno dei primi in ambito console a proporre i 120 fps.

Le modalità performance proposte sia per Xbox Series X che per Xbox Series S parlano chiaro: da una parte 1800p/120fps e dall'altra 1080p/120fps. Ovviamente ci si può "accontentare" dei 60 fps raggiungendo i 4K sulla Series X e i 1800p sulla Series S. A conti fatti ora come ora i 120fps non sono di certo un'opzione "necessaria" se ci concedete il termine.

Ma che cos'è The Falconeer? Questo talentuoso sviluppatore olandese vuole, in parole povere, creare un RPG in un mondo di stampo fantasy in cui il combattimento aereo a bordo di gigantesche creature è l'elemento centrale del gameplay. I giocatori si muoveranno in un immaginario fatto di divinità ormai dimenticate e di misteri tutti da scoprire all'interno di un vasto mondo di gioco pieno di meraviglie e insidie.

Il gioco ha attirato così tanto l'attenzione da essere protagonista di uno speciale di Digital Foundry che vi proponiamo qui sotto.

Ovviamente il progetto sarà comunque disponibile anche su Xbox One X e su Xbox One base dove, secondo il suo creatore, manterrà rispettivamente 1800p/60fps e 1080p/60fps.

The Falconeer sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dal 10 novembre, in contemporanea con il lancio delle console next-gen di Microsoft. Vi sembra un progetto da tenere d'occhio?

