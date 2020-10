A fine ottobre arriva Chi Vuol Essere Milionario

In uscita il 29 ottobre 2020, Chi Vuol Essere Milionario metterà a dura prova memoria e conoscenze dei giocatori! Pronti a sedervi sulla sedia dei concorrenti e vivere la sfida della vita?

Sviluppato da Appeal Studios, Chi Vuol Essere Milionario sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac. Il gioco offrirà la possibilità di scegliere tra 6 studi televisivi: americano, francese, spagnolo, inglese, tedesco e italiano. Localizzato per ciascuno di questi Paesi, il gioco offre oltre 2000 domande diverse, specifiche per ogni nazione.

Riuscirai a vincere il famoso milione? Riuscirai ad arrivare in fondo e portare a casa l'intero malloppo? Non farti intimidire dall'esorbitante cifra in ballo, rimani concentrato e mantieni il sangue freddo se vuoi vincere il jackpot. La tua cultura generale sarà messa alla prova con oltre 3000 domande, delle quali 2000 sono specifiche per ogni Paese, divise in 8 categorie: Storia, Sport, Scienza, Arte e Letteratura...Potrai sbloccare nuove domande proseguendo nel gioco. Naturalmente, il gioco prevede tutti i famosi aiutini, come il "50-50", Salta la domanda e l'Aiuto da Casa.