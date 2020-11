PlayStation 4 e le sue leggendarie IP celebrate in una serie di favolose fanart

Syed Ali Quaiser, digital artist di Dubai, ha deciso di impegnare il suo immenso talento nella realizzazione di una serie di fanart, interamente dedicate ai giochi più importanti dell'epoca PlayStation 4.

Con PlayStation 5 ormai disponibile in tutto il mondo (per così dire), sarebbe troppo facile dimenticare quello che PS4 ci ha permesso di vivere, ma Quaiser non vuole permetterlo.

Da Uncharted 4 a God of War, da Journey a Death Stranding, ogni esclusiva PlayStation 4 è stata magistralmente reinterpretata in un disegno che non sfigurerebbe come copertina alternativa nelle confezioni retail.

Ogni disegno, inoltre, presenta sullo sfondo uno dei simboli chiave di PlayStation, inseriti magistralmente nel contesto del gioco, come il triangolo a simboleggiare la montagna, meta finale di The Journey, oppure la croce in Spider-Man a simboleggiare le quattro braccia robotiche del Dr.Octopus.

Le immagini, esattamente come le IP PlayStation, sono parecchie e potete vederle tutte nella foto riassuntiva qui di seguito. Tuttavia, in virtù del talento di Quaiser, vi invitiamo a dare un'occhiata alla sua pagina ArtStation, dove potete trovare queste e molte altre sue opere digitali, inclusi dei disegni per Cyberpunk 2077, Bloodborne, Destiny, Hellblade e molto altro.

Se i lavori vi hanno colpito, potete perfino acquistare alcuni dei suoi disegni dal sito Inprnt, nel caso voleste trasformarli in poster o quadri da appendere alla vostra parete.

A personal project I started 12 days before #ps5 global launch today for my favorite PS4 exclusives. I wanted to highlight the PlayStation symbols while having a consistent theme. PS4 was an unforgettable generation with its outstanding exclusives. Here is more to come! pic.twitter.com/HLrAso1G0Y — Ali Qaiser (@Azlaar) November 19, 2020

Cosa ne pensate? Stupendi, non è vero? Qual è, fra le copertine realizzate da Quaiser, la vostra opera preferita?

Fonte: DualShockers