PS5: Euromediashop è svanito tra denaro intascato, pagine web sparite e telefono irraggiungibile

Di Euromediashop e della presunta vendita di PlayStation 5 ne abbiamo parlato. Il rivenditore di Brindisi ha infatti distribuito recentemente volantini nel nord Italia in cui compariva PS5 standard al prezzo di 419 Euro e PS5 Digital Edition a 349 Euro. Lo stesso valeva per Xbox Series X, proposta a 409 Euro, e Series S, offerta a 249 Euro.

In seguito alcune informazioni condivise dal Quotidiano di Puglia affermavano che in realtà il magazzino non esisteva più da tempo. Euromediashop ha dichiarato di essersi rivolta alle autorità per denunciare il giornale poiché si trattava solo di diffamazione. Ora a che punto siamo? In un punto tragico, diremmo noi.

Il sito web e la pagina Facebook del negozio sono magicamente spariti e al telefono non risponde più nessuno, risultando addirittura spento. Come riporta DDay, "L'intervista al titolare Christian Ciciriello, promessa nei giorni scorsi sulla pagina Facebook per chiarire agli utenti la situazione, era probabilmente un modo per prendere tempo e pianificare la fine di questa triste pagina durata una settimana circa". Inoltre, i clienti che hanno acquistato una console, non solo per adesso non hanno ancora ottenuto il rimborso, ma non hanno ricevuto nemmeno la PS5 tanto agognata.

Attualmente la situazione è ancora in evoluzione e probabilmente partirà un'indagine che cercherà di fare luce su quanto accaduto. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.

Fonte: DDay