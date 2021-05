Video Game Hall of Fame: le new entry del 2021 tra classici e sorprese

Lo Strong National Museum of Play seleziona ogni anno una serie di videogiochi per arricchire la sua Hall of Fame, tramite un lungo procedimento che include sia giocatori che giornalisti, accademici ed esperti di ogni tipo in materia videoludica. Le aggiunte di quest'anno sono state appena rivelate: StarCraft, Animal Crossing, Where in the World is Carmen Sandiego?, e Microsoft Flight Simulator. Un mix di titoli veramente interessante, che include fan favorites come il primo Animal Crossing per Gamecube ma anche una serie di videogiochi educativi come Where in the World is Carmen Sandiego?.

Tra i finalisti c'erano anche scelte più improbabili, che però hanno sicuramente avuto un grande impatto anche al di fuori del mondo del gaming: quella che risalta di più è Farmville, che all'inizio dello scorso decennio era diventato davvero un fenomeno di massa. Molto più convenzionali Call of Duty e Portal, due veri classici, ma anche Guitar Hero, che ha nel suo piccolo introdotto un nuovo modo di utilizzare i videogiochi grazie ai suoi controller.

Nella foto qua sopra trovate i dodici finalisti di quest'anno. Avreste scelto gli stessi vincitori?