D&D Live 2021: Un evento ricco di celebrità

Durante l'evento D&D Live 2021, in onda il 16 e 17 luglio, in aggiunta alle rivelazioni sui nuovi manuali e compendi in uscita nel 2021 per l'amato Dungeons and Dragons, potremo assistere ad una serie di avventure one shot, con un cast di celebrità pronte a cimentarsi con schede del personaggio, dadi di forme diverse e tanto tanto gioco di ruolo.

Vediamo assieme cosa ci offre il palinsesto.

"Lost Odyssey: Last Light": Jack Black, Reggie Watts, Lauren Lapkus, Kevin Smith, e Jason Mewes saranno diretti dal Dungeon Master Kate Welch, in una investigazione molto seria a proposito di draghi, kraken e regine dei giganti del mare! Un altro ospite speciale verrà annunciato a ridosso dell'evento! L'ente di beneficenza scelto da questo gruppo è ExtraLife.

Il cast per l'avventura: Lost Odyssey: Last Light

"Flubbybonks and Guzzleshucks": Dr. Lupo, NegaOryx, Ify Nwadiwe, Kevin Pereira, Adam Sessler, Fiona Nova saranno diretti dall'esperto Dungeon Master Amy Vorphal, in una storia che avrà come tema principale il mondo delle fiabe, mischiato a note cupe e decisioni... moralmente discutibili! Questo tavolo ha scelto come ente di beneficenza la Pablove Foundation, che ha come scopo la lotta contro il cancro nei bambini.

Il cast per l'avventura: Flubbybonks and Guzzleshucks

"Palace of the Vampire Queen": il cast della serie TV A.P. Bio (in onda sul canale Peacock) composto da Patton Oswalt, Nick Peine, Marisa Baram, Allisyn Snyder e Jacob Houston, verranno diretti dal veterano B. Dave Walters in un'avventura con Giganti del Freddo e... vampiri! L'ente di beneficenza scelto da questo gruppo è Alice's Kids, una fondazione che si occupa di fornire abiti invernali a bambini bisognosi.

Il cast per l'avventura: Palace of the Vampire Queen

"Faster, Purple Worm! Kill! Kill!": Seth Green, B. Dave Walters, Deborah Ann Woll e Xander Jeanneret, si cimenteranno in un sessione completamente dedicata all'improvvisazione teatrale a caccia di un mostro dalle dimensioni enormi. Questa sessione verrà diretta dal Dungeon Master Jon Ciccolini.

Il cast per l'avventura: Faster, Purple Worm! Kill! Kill!

"Chaos Carnival": un tavolo ricco di stelle del wrestling WWE sarà protagonista di questa one shot, fra attrazioni da circo e tante coreografie, un ambiente familiare di certo per questi atleti! Xavier Woods, Ember Moon, Mace e Tyler Breeze verranno diretti dall'esperta Dungeon Master Aabria Iyengar, recente acquisizione del gruppo Critical Role. L'ente di beneficenza scelto da questo gruppo è Connor's Cure

Il cast per l'avventura: Chaos Carnival

Potrete seguire questi eventi a questi link:

https://www.twitch.tv/g4tv - https://www.youtube.com/user/g4tv - https://www.twitch.tv/dnd