Aragami 2 a tutto stealth e ninja soprannaturali in un nuovo video gameplay

Lince Works, lo studio sviluppatore di Aragami 2, ha presentato un video gameplay che mostra il rinnovato sistema di combattimento e i miglioramenti nello stealth.

Nel corso di quasi 9 minuti, lo studio passa in rassegna gli omicidi furtivi, nascosti nella vegetazione, nelle ombre o nelle alture, che ci permetteranno di avanzare attraverso uno scenario ricco di possibilità. "La furtività è il fondamento dell'esperienza di Aragami e ora i giocatori avranno più mobilità in modo da potersi muovere rapidamente da un'ombra all'altra", afferma lo studio, che ricorda anche che al di fuori della furtività questi guerrieri sono più vulnerabili.

Il primo Aragami è stato ispirato da giochi classici come la saga di Tenchu, mentre il seguito migliora tutta la sezione giocabile e mantiene la possibilità di superare l'avventura da soli o con gli amici in cooperativa fino a tre giocatori. Include la personalizzazione di armi e armature e diversi poteri per affrontare ogni situazione. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo video.

Aragami 2 sarà in vendita il 17 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.

Fonte: Twinfinite