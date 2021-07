Il Giappone registra il record per la velocità di Internet con dati che viaggiano a 319 Tb/s

La nuova tecnologia sviluppata da ingegneri giapponesi ha superato il precedente record di velocità di trasmissione dei dati. Attraverso un cavo ottico lungo più di 3.000 chilometri, il team ha raggiunto una velocità di trasmissione dati di 319 terabit al secondo (Tb/s). Questo non solo batte il record precedente di 178 Tb/s già sbalorditivi, ma la tecnologia è compatibile con l'infrastruttura esistente, il che significa che potrebbe essere aggiornata in modo relativamente semplice.

Il nuovo record è stato stabilito da un team di scienziati e ingegneri guidati dal fisico Benjamin Puttnam del National Institute of Information and Communications Technology (NICT) del Giappone e si basa su lavori precedenti a cui ha partecipato NICT, raggiungendo velocità di 172 Tb/s lo scorso anno.

Questo risultato ha utilizzato una fibra ottica assieme ad una tecnologia che incanala i dati lungo quattro tubi in fibra ottica anziché uno come è attualmente standard, al fine di ridurre la distorsione del segnale su lunghe distanze. I dati vengono trasmessi utilizzando una tecnologia chiamata multiplexing a divisione di lunghezza d'onda. Viene irradiato da un laser che divide i segnali in 552 canali e li invia ai quattro nuclei della fibra ottica.

A intervalli di 70 chilometri lungo la fibra, gli amplificatori aumentano la potenza del segnale per ridurre al minimo la perdita di trasmissione su lunghe distanze. Nel complesso, la velocità media dei dati per canale era di circa 145 gigabit al secondo per ogni core e di circa 580 gigabit al secondo per tutti e quattro i core messi insieme. La velocità record di 319 terabit è stata raggiunta con un massimo di 552 canali di lunghezza d'onda.

Il team prevede di continuare a lavorare sul proprio sistema di trasmissione dati a lunga distanza, per cercare sia di aumentare la capacità di trasmissione, sia di estendere il raggio di trasmissione.

Fonte: Tom's Hardware