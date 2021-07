PlayStation e Netflix insieme contro Xbox Game Pass è l'ultimo clamoroso rumor

PlayStation e Netflix stanno per collaborare per rivaleggiare con Xbox Game Pass? Questo è ciò che sembra suggerire un nuovo clamoroso leak.

Ieri, un nuovo report ha rivelato che Netflix sta pianificando di iniziare a offrire videogiochi, in quello che presumibilmente sarebbe un servizio simile a Xbox Game Pass, che viene spesso definito "il Netflix dei videogiochi". Passa solo un giorno e ora c'è motivo di credere che PlayStation possa essere coinvolta in questo ambizioso progetto.

Su Twitter, il dataminer Steve Moser ha riferito che la nuova iniziativa di Netflix ha il nome in codice "Shark", che è rappresentata da un'immagine di una pinna di squalo nella loro app iOS. Dove entra in gioco PlayStation? Bene, secondo Moser, gli stessi file contengono un'icona personalizzata per i controller PS5 e un'immagine di Ghost of Tsushima.

Netflix?s gaming feature has a current working name of ?Shark? and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony?s Ghost of Tsushima (director?s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20 — Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per ora, siamo nel territorio dei rumor, ma se ciò che Moser ha scoperto si rivelerà veritiero, le due società lavoreranno insieme in questa nuova iniziativa. Ma PlayStation sarà un semplice partner o aiuterà a guidare l'offerta di Netflix?

Ovviamente, sia Netflix che PlayStation potrebbero smentire tutte queste speculazioni con un commento. Non resta che attendere possibili ulteriori dettagli dalle due società.

Fonte: Comicbook.