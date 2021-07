PlayStation, parla Jim Ryan: 'le nuove IP sono linfa vitale ma difficilissime da creare'

Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha affermato in un'intervista con TMTPost che è molto difficile sviluppare una nuova IP di successo. Ha detto anche che PlayStation è stata molto fortunata con i successi di Ghost of Tsushima e Horizon Zero Dawn.

"Le nuove IP sono la linfa vitale di qualsiasi industria dell'intrattenimento, ma è molto difficile creare una nuova IP", ha affermato Ryan. "Siamo fortunati. Sulla piattaforma PlayStation, il più recente Ghost of Tsushima di Sucker Punch è una IP di grande successo. Anche Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games è un successo. E Days Gone si è comportato bene sul mercato".

"Anche Astro Bot Rescue Mission su PS VR ha ottenuto ottimi risultati. Sono molto felice, ma questo richiede grande coraggio e comporta rischi finanziari".

Fondamentale è anche la fiducia negli studi di sviluppo: "se uno studio sta andando bene, la fiducia nello studio crescerà nel tempo e saremo più disposti a rischiare. Abbiamo bisogno di prodotti, siamo disposti a investire e siamo disposti a correre dei rischi".

Nel frattempo, vi ricordiamo che il sequel di Horizon Zero Dawn - Horizon Forbidden West - verrà lanciato su PlayStation 5 e PlayStation 4 durante le vacanze invernali del 2021.

Fonte: Vgchartz.