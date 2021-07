The Last of Us di HBO: un doppiatore del gioco nel cast della serie TV ma in un ruolo diverso

Il doppiatore di Tommy in The Last of Us, Jeffrey Pierce, è stato scelto per la prossima serie TV di HBO, ma Pierce non interpreterà Tommy.

Ciò è dovuto al fatto che Gabriel Luna è stato scelto per il ruolo di Tommy all'inizio di quest'anno. Invece, Pierce interpreterà qualcuno di nome Perry, un ribelle in una zona di quarantena, secondo Deadline. Anche Murray Bartlett e Con O'Neil sono stati scritturati nella serie insieme a Pierce.

Bartlett interpreterà Frank mentre O'Neill interpreterà Bill, una coppia che Deadline descrive come "due sopravvissuti post-pandemia che vivono da soli nella loro città isolata". Chiunque abbia giocato a The Last of Us sa che Bill è l'uomo che Joel ed Ellie trovano nella città di Lincoln poco dopo aver lasciato Boston.

Nel gioco, vive da solo, anche se è chiaro che è piuttosto rattristato dalla morte del suo compagno, Frank. Sembra che Frank sia ancora vivo nella serie The Last of Us di HBO, considerando che O'Neill è stato scelto per interpretarlo.

Forse assisteremo agli eventi che portano alla morte di Frank nel gioco in questa serie o forse Frank sopravviverà e lui e Bill vivranno per sempre felici e contenti (anche se il mondo di The Last of Us non è noto per essere così felice).

Impareremo di più sul personaggio di Perry di Pierce quando la serie The Last of Us arriverà su HBO. La produzione è iniziata questo mese e vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli rispettivamente di Joel ed Ellie. Luna interpreterà il fratello di Joel, Tommy, mentre Nico Parker interpreterà la figlia di Joel, Sarah.

Fonte: IGN.