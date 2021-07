Song of Iron ha finalmente una data d'uscita ed è un action 'vichingo' da tenere d'occhio

Song of Iron, l'impressionante action-adventure bidimensionale creato da un unico sviluppatore, Joe Winter (Resting Relic), in partnership con ID@Xbox, ha finalmente una data d'uscita.

Per chi non lo conoscesse, Song of Iron narra le avventure di un guerriero, in viaggio per incontrare gli dei e salvare il proprio popolo. Per fare questo, dovrà esplorare delle terre cariche di pericoli e templi disseminati di trappole, facendosi strada a suon di spade e magie contro i mostri e i nemici che gli sbarreranno la strada.

Il side-scroller indipendente uscirà su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC il prossimo 31 agosto 2021. Per celebrare l'annuncio è stato pubblicato anche un nuovo trailer di gameplay, visibile qui di seguito:

Il titolo è un'esclusiva console Xbox ma, a differenza di molti altri giochi simili, esso non sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass. Anzi, pare proprio che non sia previsto per tale servizio, come sottolineato dall'autore in un messaggio su Twitter:

No game pass :( If I ever get the call, count me in though. — Joe?Song of Iron (@SongofIron) July 16, 2021

Nulla impedisce una pubblicazione Game Pass in futuro ma, almeno per il momento, Song of Iron andrà acquistato normalmente.

Cosa ne pensate? Il gioco solletica la vostra curiosità?

Fonte: WindowsCentral